Свыше 19 тысяч москвичей обратились в центр занятости с начала лета

Москва, 18 августа. Свыше 19 тысяч человек обратились в московский центр занятости «Моя карьера». Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, полторы тысячи москвичей уже смогли трудоустроиться.

Специализированный центр занятости «Моя карьера» открылся только в начале лета. Он предназначен для начинающих специалистов, пенсионеров и молодых родителей, которые испытывают проблемы с трудоустройством. Так, с момента открытия в центр обратились уже более 19 тысяч москвичей, желающих получить помощь в поиске работы. На данный момент полторы тысячи человек смогли трудоустроиться благодаря «Моей карьере».

Флагманские центры занятости с новыми стандартами открылись в апреле 2019 года. Три организации «Моя работа» работают по универсальной системе, а «Моя карьера» помогает людям попасть в топ активных соискателей. Главной задачей центра является не просто предложить работу, а создать конкурентноспособные кадры, которые смогут найти место самостоятельно. Также сотрудники помогают людям, которые еще находятся в поиске себя и не могут самоопределиться.

Самой популярной программой на данный момент является «Прокачай карьеру», которая предназначена для молодых людей от 14 до 30 лет, желающих получить навыки для новой специальности или найти работу в перспективных местах.

Отметим, что сейчас в центре имеется свыше 100 тысяч вакансий. Различные специалисты, которых насчитывается порядка 80 человек ежедневно, принимают посетителей, консультируют, оказывают психологическую поддержку и проводят тренинги.