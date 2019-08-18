Москвичей ожидают кратковременные дожди

Москва, 18 августа. Жителей столицы ожидает облачная погода с кратковременными дождями. По сообщению Гидрометцентр, максимальная температура воздуха составит 22 градуса.

Кратковременные дожди пройдут местами в Москва и области, а небо над столицей обещает затянуться облаками. Как передают синоптики Гидрометцентра, максимальная температура воздуха 18 августа в столице не превысит 20–22 градусов тепла. Ночью воздух остынет до +12 градусов.

Атмосферное давление в воскресенье будет находиться на отметке 744 мм ртутного столба. Ветер придет в Москву с южной стороны, и его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Подмосковье будет находиться в пределах 19–24 градусов тепла. Резкое похолодание ожидает жителей Московской области ночью – отметка на термометре не превысит +9 градусов.