Умные счетчики будут устанавливать еще три производителя в Москве

Москва, 17 августа. Список поставщиков качественных умных счетчиков в Москве пополнилось на три компании. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, производители успешно прошли тестирование своей продукции.

Три московских поставщика умных счетчиков смогли подтвердить их надежность на тестировании, которое провел Департамент информационных технологий. Продукция производителей по итогам проверки оказалась выполнена в соответствии с требованиями существующего регламента, который предполагает техническую поддержку пользователей круглые сутки, передачу им информации о статусе показаний и другое.

Ранее качество своих счетчиков смогли подтвердить также три производителя. Таким образом, сейчас список московский поставщиков умных счетчиков состоит из шести подтвержденных компаний.

Отметим, что на данный момент 2,3 тысячи москвичей установили умные счетчики, которые помогают, прежде всего, контролировать потребление ресурсов. Любой москвич может стать владельцем такого оборудования, если обратиться к одному из проверенных поставщиков и оплатит установку на портале госуслуг.