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Военнослужащие Росгвардии помогли упавшему в обморок туристу в Москве

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Военнослужащие Росгвардии помогли упавшему в обморок туристу в МосквеМосква, 17 августа. Военнослужащие Росгвардии помогли зарубежному столичному гостю, который упал в обморок в центре Москвы.

Иностранный мужчина прогуливался по площади Революции в составе туристической группы. Ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой. Рядом находились военнослужащие бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии, они и оказали первую помощь туристу.

На месте происшествия росгвардейцы остановили кровотечение и обработали специальным раствором рану на голове иностранца. Военнослужащие привели его в чувства и измерили ему артериальное давление перед приездом скорой помощи. Кроме того, мужчина смог объяснить жестами своим спасателям, что у него онемели ноги и он не может подняться.

Отметим, что через некоторое время приехала бригада медицинских работников и забрала пострадавшего туриста.

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