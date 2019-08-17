Памятную стелу хотят возвести на месте ТПУ «Рязанская» в Москве

Москва, 17 августа. Памятник установят на территории самого крупного транспортно-пересадочного узла «Рязанская» в столице. Как сообщил Марат Хуснуллин, стела появится в честь пересечения в этом месте метро, железной дороги и МЦК.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства рассказал, что рядом со станцией метро «Нижегородская» в Москве планируют возвести стелу, которая будет посвящена пересечению нескольких видов транспорта: двух веток метро, железной дороги и Московского центрального кольца. Как передает «Интерфакс», на территории ТПУ появится площадь, которая и должна стать знаковой.

Известно, что ТПУ – полностью крытый трехэтажный комплекс, где пассажиры смогут быстро пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Там же будут зоны ожидания, торговли и питания вместе с переходами к метро, железной дороге и МЦК.

Отметим, что строительство транспортно-пересадочного узла «Рязанская» находится на последней стадии. Открытие планируется уже до конца этого года.