Новая магистраль появится на юге Москвы к 2022 году

Москва, 17 августа. Новая вылетная магистраль появится на юге Москвы в 2022 году. Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, трасса протянется от МКАД до ТТК.

Марат Хуснуллин сообщил, что дополнительную радиальную магистраль построят от Третьего транспортного кольца до развязки МКАД и Бесединского шоссе. Как передает Агентство городских новостей «Москва», строительство новой трассы, которая расположится в районе промзоны, полностью будет завершено уже в 2022 году.

На создание радиальной магистрали выделено порядка 30 миллиардов рублей. Проект трассы был утвержден четыре года назад. Она должна располагаться от Третьего транспортного кольца до МКАД через Братеево, Марьино, Печатники, а также Южнопортовый. Также магистраль продлится до Каширского шоссе.

Отметим, что строительство дорожного полотна планируют начать до конца этого года.