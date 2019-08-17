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Спасатели предупредили москвичей о грозе и сильном ветре 17 августа

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Спасатели предупредили москвичей о грозе и сильном ветре 17 августа

Москва, 17 августа. Гроза и штормовой ветер ожидаются в субботу в столичном регионе, сообщили в пресс-службе московского управления МЧС России.

В субботу до 21.00 в некоторых районах Москвы ожидается гроза с дождем, ветер усилится до 15 метров в секунду. В спасательном ведомстве попросили горожан соблюдать правила безопасности во время неблагоприятной погоды.

В МЧС напомнили водителям, что не стоит парковать машины под деревьями и рядом с рекламными конструкциями. Во время грозы лучше находиться в помещении с закрытыми окнами.

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

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