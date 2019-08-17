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Москвич с топором попытался закрыть кредит в банке

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Москвич с топором попытался закрыть кредит в банке

Москва, 17 августа. Житель Москвы решил закрыть кредит в банке на улице Большая Тульская и пришел к сотрудникам финансового учреждения с топором.

Инцидент произошел 16 августа, нападавшим оказался 41-летний мужчина. Москвич в нетрезвом состоянии устроил дебош в банке и начал размахивать топором перед менеджером.

Сотрудник нажал тревожную кнопку, в банк оперативно прибыли росгвардейцы. Они задержали хулигана и передали его в руки полиции.

Аналогичная история произошла ранее в Петербурге. Недовольный клиент пришел с топором в офис брокерской компании и угрожал сотрудникам.

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