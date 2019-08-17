Девять станций красной ветки метро Москвы закроют с 18 августа

Москва, 17 августа. Участок Сокольнической линии закроют с 18 по 24 августа в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ).

Метростроевцы планируют завершить проходку юго-западного участка БКЛ. Девять станций красной ветки столичного метро закроют на неделю.

Участок «Коммунарка» — «Проспект Вернадского» вновь откроют в обычном режиме 25 августа. На время ограничений поезда будут следовать на участке «Бульвар Рокоссовского» — «Университет», пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собнин рассказал, что открытие БКЛ поможет разгрузить центральные станции метро. Особенно это будет ощущаться в час пик. Столичные власти стараются улучшить транспортную инфраструктуру города.