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Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва, 17 августа. Тридцать рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, что подтверждается данными сервиса «Яндекс. Расписания».

Во «Внуково» задержали восемь рейсов, два отменили. В аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, восемь отменили. В «Шереметьево» задержан вылет семи самолетов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» изменений в расписании нет. В столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, за 17-18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков. В субботу в Москве ожидается дождливая и пасмурная погода.

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