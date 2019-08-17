Более трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Москва, 17 августа. Сильные ливни накроют столичный регион в субботу и в ночь на воскресенье, сообщается на сайте «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение более трети месячной нормы осадков. Обильные дожди связаны с проходом черноморского циклона.

Вечером 17 августа ожидается до 13 мм осадков, в ночь на 18 августа может выпасть до 17 мм осадков. Общее количество влаги составит до 30 мм.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя начнется с потепления. К среде столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла.