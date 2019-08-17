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Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

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Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

Москва, 17 августа. Потепление придет в столичный регион с начала следующей недели, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, к 21 августа воздух прогреется до 30 градусов. Рабочая неделя начнется с температуры 21-26 градусов, во вторник потеплеет до 28 градусов.

17 августа в Москве будет стоять теплая и пасмурная погода. Велика вероятность дождей, атмосферное давление останется на уровне 748 мм ртутного столба, пишет РИА Новости.

Как отмечает РИАМО, в столичном регионе в субботу может выпасть треть от месячной нормы осадков.

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