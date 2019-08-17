Расписание эклектричек изменится на нескольких направлениях МЖД

Москва, 17 августа. Электрички Савеловского, Белорусского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) будут ходить по измененному графику с 19 по 31 августа.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, изменения связаны с ремонтом первого главного пути. Корректировка расписания будет действовать во все дни кроме 25 августа.

Электрички будут отправляться и прибывать по другому расписанию, в пути изменится число остановок. МЖД отмечает, что на период ремонтных работ из расписания исключили ряд поездов на участках Москва – Дмитров, Москва – Икша, Москва – Лобня и других.

Рабочие будут вести ремонтные работы по ночам с 22.40 до 06.40, пишет РИАМО. Ранее столичные власти сообщили, что Киевское и Смоленское направление МЖД будет соединено в 2022 году. Планируется, что на этом участке появится очередная линия МЦД.