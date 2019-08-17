Синоптики предупредили москвичей о пасмурной и дождливой погоде 17 августа

Москва, 17 августа. Пасмурная и дождливая погода установится в столичном регионе 17 августа, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут до 21 градуса тепла, ветер подует с северо-восточной стороны со скоростью до 5 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, есть высокая вероятность дождей.

Атмосферное давление будет нормальным и составит 748 мм ртутного столба. До вечера 17 августа в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как отмечает РИАМО, в Московской области в субботу ожидается ливень. Атмосферный фронт принесет в регион тепло, температура воздуха составит 20 градусов.