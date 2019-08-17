Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей о пасмурной и дождливой погоде 17 августа

562
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей о пасмурной и дождливой погоде 17 августа

Москва, 17 августа. Пасмурная и дождливая погода установится в столичном регионе 17 августа, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров покажут до 21 градуса тепла, ветер подует с северо-восточной стороны со скоростью до 5 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, есть высокая вероятность дождей.

Атмосферное давление будет нормальным и составит 748 мм ртутного столба. До вечера 17 августа в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как отмечает РИАМО, в Московской области в субботу ожидается ливень. Атмосферный фронт принесет в регион тепло, температура воздуха составит 20 градусов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров