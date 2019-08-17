Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Москва, 17 августа. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за дождя и грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Указывается, что предупреждение будет действовать до 21.00 по московскому времени субботы.

При этом, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в столичных аэропортах уже были задержаны 15 рейсов, девять отменены. Так, во «Внуково» задержали один рейс, в «Домодедово» — 11 рейсов, еще девять отменили, в «Шереметьево» задержка коснулась трех рейсов.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявлял в Москве «желтый» уровень опасности до 14 августа из-за сильного дождя, ветра и грозы. Синоптики обещали потепление в столице до 26 градусов тепла, а затем сезон затяжных ливней.

При этом только за один день, 11 августа, в аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов, что подтверждается информацией сервиса «Яндекс.Расписания».

Накануне источники Федерального агентства новостей в столичном аэропорту «Внуково» сообщили о том, что самолет авиакомпании UTair вернулся в воздушную гавань через 19 минут после вылета. Лайнер совершал перелет из Москвы в Уфу. По информации СМИ, во время полета появилось подозрение, что в один из двигателей попала птица.