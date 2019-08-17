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Огонь охватил «Газель» на МКАД, ФАН публикует видео

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Огонь охватил «Газель» на МКАД, ФАН публикует видео

Москва, 17 августа. «Газель» с газовым оборудованием сгорела на 84 километре МКАД. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам водителя «Газели», он перевозил два газовых баллона. Мужчина отметил, что в машине сгорели все его документы. Сам водитель едва успел выбраться из горящего автомобиля.

Ранее Газета.ru сообщила, что автомобиль Tesla врезался в припаркованный эвакуатор на МКАД и загорелся. Вероятно, ДТП произошло из-за того, что автопилот не распознал препятствие на дороге. С места происшествия в тяжелом состоянии в больницу был доставлен водителя иномарки, двое его детей госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

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