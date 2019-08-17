Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, угрожавшего топором сотрудникам банка

Москва, 17 августа. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть поступил сигнал «тревога» из банка на улице Большая Тульская. Прибывшие на место росгвардейцы обезвредили и задержали 41-летнего москвича.

Сотрудники банка рассказали, что пьяный мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долги по кредиту.

Неделей ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии, ставшие случайными свидетелями серьезного ДТП в Москве, помогли жительнице столицы выбраться из искореженного автомобиля и оказали ей первую помощь.