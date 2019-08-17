Звезды российской эстрады поздравят Парк Горького с днем рождения

Москва, 16 августа. Московский Парк Горького в субботу отметит свой 91-ый день рождения праздничным концертом. Среди звезд, которые выступят на празднике, — Филипп Киркоров, Елка, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и другие.

«Семнадцатого августа Парк Горького отметит 91-й день рождения. Гостей ждут необычные угощения, праздничный концерт и множество других развлечений», — сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Основные мероприятия пройдут на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной и начнутся в полдень. На сцене выступят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита, Елка, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, T-Killah, Alekseev, Диана Гурцкая, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы отказала в согласовании массовых пикетов оппозиции на Сретенском бульваре 17 августа. Заявку на проведение пикетов подал в столичную мэрию муниципальный депутат Андрей Морев. Он предлагал провести акцию на бульваре у памятника Владимиру Шухову.

Власти Москвы указали, что массовые пикеты могут привести к беспорядкам. Предыдущие акции оппозиции, отметим, проходили в агрессивной обстановке из-за действий провокаторов.