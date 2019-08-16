Пассажиры столичного метро выбрали дизайн нового поезда «Москва»

Москва, 16 августа. Пассажиры столичного метрополитена выбрали дизайн нового поезда «Москва», который в скором времени запустят в производство, а в 2020 году выпустят на линии. Об этом рассказал заместитель мэра города Максим Ликсутов.

По его словам, лидером голосования стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. На ней остановили свой выбор свыше 35% участников, а именно — более 24 тысяч человек.

В целом голосование проводилось в течение десяти дней. Отдать свой голос за понравившийся дизайн можно было в павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала, в интернет-СМИ и социальных сетях, пишет «РИАМО».

Второе место досталось поездку квадратной формы и с близкорасположенными фарами — 25% голосов.

«Наименьшее количество голосов (17%) отдали за дизайн поезда в форме трапеции с крупными фарами», — цитирует Ликсутова «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что в новой версии поезда будет изменен как внешний, так и внутренний вид. Так, составы станут комфортнее, вместительнее и тише.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что самый длинный маршрут московского метро начнет свою работу уже в 2021 году. Он объединит участки Большого кольца, Солнцевской и Некрасовской линии. Общая протяженность линии составит почти 70 километров и будет состоять из 31 станции.

Кроме того, сообщалось, что с 18 по 24 августа в Москве закроют девять станций красной ветки метро. Это необходимо для проведения работ по прокладке тоннеля БКЛ.