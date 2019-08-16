Скелет убитого 50 лет назад ребенка нашли в Московской области

Звенигород, 16 августа. Скелет ребенка, убитого около 50 лет назад, нашли в сарае вблизи жилых домов в Звенигороде Московской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая и рассказала стражам порядка о необычной находке. Правоохранители, прибыв на указанное ею место, обнаружили останки малыша, замотанные в полиэтиленовый пакет, пишет KP.Ru.

Полиции удалось выяснить, что найденный скелет принадлежал новорожденному ребенку. Останкам, по предварительным данным, порядка 40–50 лет. Их передали в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожие обнаружили скелет неизвестного человека и сообщили об этом полиции. Правоохранители провели предварительную экспертизу и заметили на трупе открытую черепно-мозговую травму.