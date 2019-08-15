Пассажир рейса А321 рассказал, как экипаж предотвратил панику на борту

Москва, 15 августа. Житель Московской области, который находился на борту самолета «Уральских авиалиний», рассказал, как другие пассажиры пережили ЧП.

Во время взлета самолет начал издавать странные звуки, затем он «закряхтел» и стал трястись. По словам пассажира, он увидел в иллюминатор, как лайнер теряет высоту.

Мужчина крикнул своей супруге, чтобы она сгруппировалась перед столкновением с землей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Командиру корабля Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину удалось посадить самолет посреди кукурузного поля.

«Панику сразу же прекратили сами пассажиры и персонал, крикнули «тишина». Эвакуация шла в спокойном порядке», — рассказал житель Подмосковья.

После чудесного спасения «люди на позитиве», добавил он. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил экипаж самолета и экстренные службы за помощь пассажирам.

Представители СК РФ возбудили уголовное дело по факту происшествия, следователи опросили пилотов.