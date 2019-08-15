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Полиция задержала пьяного стрелка в подмосковных Котельниках

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Полиция задержала пьяного стрелка в подмосковных Котельниках

Москва, 15 августа. Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

Вечером 15 августа в микрорайоне Белая Дача были слышны выстрелы. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня»,  злоумышленник произвел несколько выстрелов в потолок здания, где находится парикмахерская и магазин

Сотрудники успели выбежать на улицу, затем мужчина забаррикадировался в здании. Во время переговоров с полицией он потребовал коньяк. Ему передали алкогольный напиток.

Позднее нетрезвого мужчину 1968 года рождения задержали. По словам очевидца происшествия, у стрелка были личные мотивы. В здании, где он совершил несколько выстрелов, работала его знакомая, с которой произошел конфликт.

Но в этот день женщины не было на месте, передает «360». Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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