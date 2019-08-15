Фестиваль йоги в Подмосковье собрал сотни активных пенсионеров

Москва, 15 августа. Фестиваль йоги собрал около пятисот пенсионеров в подмосковном Домодедово, мероприятие прошло в рамках проекта «Активное долголетие».

Для людей старшего возраста провели мастер-классы по йоге и физкультуре. Многим понравились танцевальные уроки и занятия рукоделием.

Организаторы отметили активную жизненную позицию жительницы Звенигорода Елены Миловой, которая 15 лет занимается йогой. По словам главы Минсоцразцития Московской области Ирины Фаевской, этот вид физической активности полезен в любом возрасте.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», проект «Активное долголетие» реализуется по поручению главы области Андрея Воробьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных парках заработали бесплатные спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол, пляжный волейбол.