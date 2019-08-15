Бесплатные карты Москвы на трех языках появились в музеях и парках

Москва, 15 августа. Бесплатные карты на русском, английском и китайском языках появились в отелях, парках и музеях столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Карты можно найти на стойках на ВДНХ, в ГУМе, парке «Зарядье», Пушкинском музее и музее Москвы. Вскоре их разместят на стойках «Живое общение» в столичном метрополитене.

Собянин отметил, что бумажные карты по-прежнему актуальные среди туристов. В них можно найти информацию об аренде транспорта, достопримечательностях Москвы и схему метро, пишет РИАМО.

Ранее эксперты назвали российские города, в которых можно найти недорогие отели с завтраком и номером на двоих.