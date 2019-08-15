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Фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в «Зарядье» 24 августа

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Фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в «Зарядье» 24 августа

Москва, 15 августа. Фестиваль ландшафтного дизайна «ПокаЛето» пройдет 24 и 25 августа в столичном парке «Зарядье»,говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей пригласили на мастер-классы по садоводству и флористике. Лекции проведут профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Горожанам предложат попробовать яблоки разных сортов, среди них редкие «Юный натуралист», «Медуница», «Осенняя радость». А тем, кто интересуется искусством, покажут, как рисовать пейзажи «Зарядья», пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на предстоящих выходных столичные власти подготовили народные гуляния в Парке Горького и на ВДНХ. Там состоятся фестиваль среднеазиатской национальной кухни и международный фестиваль фейерверков.

Популярные российские артисты выступят на большой сцене, среди них Дима Билан, Елка, Валерий Сюткин, Алина Гросу и другие.

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