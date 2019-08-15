Археологи нашли возле Кремля следы пожара, устроенного ханом Давлет-Гиреем

Москва, 15 августа. Ведущие раскопки в центре Кремля археологи, возможно, нашли следы пожара Москвы, который произошел в 1571 году.

Директор Института археологии РАН Николай Макаров прокомментировал масштабные раскопки в Большом Кремлевском сквере, которые начались в мае 2019 года. Специалисты исследуют различные культурные слои.

В июне результаты исследований показали главе государства Владимиру Путину. Археологам удалось найти остатки здания Приказов, датируемого XVI — XVII веками.

«Сейчас мы вышли на таинственный горизонт больших пожаров», — сказал Макаров журналистам.

Исследователи нашли завалы углей, которые могут быть связаны с пожаром 1571 года. Москва была захвачена татарским ханом Давлет-Гиреем, Кремль пострадал от пожаров.

Ранее комендант Московского Кремля рассказал, что во время раскопок была обнаружена авиационная бомба. Работы приостановили в связи с вывозом опасного объекта.