Власти Московской области не нашли связи между свалками и жесткой посадкой А321

Москва, 15 августа. Глава Минэкологии Московской области Дмитрий Куракин считает, что попавшие в двигатель самолета «Уральских авиалиний» птицы никак не связаны со свалками.

Утром 15 августа самолет, выполнявший рейс из Подмосковья в Крым, совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском районе. По предварительной информации, у лайнера отказал двигатель из-за попадания птиц.

Власти Подмосковья прокомментировали версию инцидента. По словам Дмитрия Куракина, свалки не связаны с жесткой посадкой лайнера.

«Ближайший к месту посадки полигон — «Сафоново», он расположен в 14 километрах», — сообщил глава Минэкологии региона, его цитирует «360».

Власти закрыли этот полигон еще в 2012 году, туда не вывозят мусор. Полигон укрыт грунтом, поэтому кормовой базы для птиц нет.

Куракин добавил, что птицы, которые обитают на полигонах, обычно не отдаляются от них. По статистике более 5 тысяч самолетов ежегодно сталкиваются с птицами, поэтому связывать эти инциденты со свалками не стоит.

Журналист Евгений Попов назвал эту информацию домыслами. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил экстренные службы за работу в Раменском районе.