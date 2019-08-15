Воробьев поблагодарил все службы за помощь пассажирам аварийного рейса А321

Москва, 15 августа. Спасатели, медики и главы районов сработали оперативно и помогли экипажу самолета «Уральских авиалиний» после жесткой посадки в Раменском, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья поблагодарил всех за слаженную работу. Он отметил, что благодаря действиям пилотов самолета, выполнявшего рейс А321, удалось обойтись без жертв.

«Слава Богу, никто не погиб. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь», — прокомментировал губернатор, его слова передает «360».

Как рассказали пассажиры, тряска на борту самолета началась после взлета. По предварительной информации, в двигатель залетели птицы.

Пилот принял решение об экстренной посадке и приземлился в кукурузное поле. В самолете находилось 226 человек, 23 обратились за помощью медиков, большинство из них с легкими ушибами. Только одна пожилая пассажирка осталась в больнице, ее состояние удовлетворительное.

В Росавиации планируют наградить пилотов за проявленный профессионализм в критической ситуации.