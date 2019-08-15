Авиационную бомбу времен войны нашли на территории Кремля

Москва, 15 августа. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на территории Кремля в Москве, рассказал журналистам комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

Инцидент произошел днем 15 августа на территории ледяного погреба. Из-за происшествия приостановлена работа археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере.

«Была обнаружена авиационная бомба, вероятно, времен Великой Отечественной войны. В 1941–1942 году Москва подвергалась бомбардировкам, этот снаряд не разорвался», — пояснил комендант.

Экстренные службы вывезли снаряд для последующей ликвидации. Ранее сообщалось, что на стройке на Ленинградском шоссе в Москве нашли 25 неразорвавшихся снарядов времен войны.