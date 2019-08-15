Алина Гросу и Dante выступят на фестивале плова в Москве

Москва, 15 августа. Фестиваль плова состоится 17 августа в инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи могут попробовать плов с грибами, классический узбекский плов, иранский плов и другие блюда из риса. Для горожан подготовили интересные мастер-классы по приготовлению блюд средназиатской национальной кухни.

Мастер-классы проведут шеф-повары известных столичных ресторанов. На площадке фестиваля состоится концерт MusicBox, на котором выступят Григорий Юрченко, Dante, Алина Гросу, Миша Майер и другие популярные среди молодежи музыканты.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Парке Горького состоится фестиваль, посвященный 91-летию парка. В выходные также пройдет международный фестиваль фейерверков.