Алина Гросу и Dante выступят на фестивале плова в Москве

Москва, 15 августа. Фестиваль плова состоится 17 августа в инновационном комплексе «Техноград» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Москвичи могут попробовать плов с грибами, классический узбекский плов, иранский плов и другие блюда из риса. Для горожан подготовили интересные мастер-классы по приготовлению блюд средназиатской национальной кухни.
Мастер-классы проведут шеф-повары известных столичных ресторанов. На площадке фестиваля состоится концерт MusicBox, на котором выступят Григорий Юрченко, Dante, Алина Гросу, Миша Майер и другие популярные среди молодежи музыканты.
Ранее сообщалось, что 17 августа в Парке Горького состоится фестиваль, посвященный 91-летию парка. В выходные также пройдет международный фестиваль фейерверков.