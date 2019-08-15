Пассажирка А321 рассказала, что самолет стало трясти сразу после взлета

Москва, 15 августа. Тряска в самолете «Уральских авиалиний», вылетевшего из аэропорта «Жуковский», началась после взлета, рассказала одна из пассажирок.

Утром 15 августа самолет, выполнявший рейс А321 из Подмосковья в Крым, совершил жесткую посадку в поле.

«Нас трясло, и мы сидим в панике, не понимаем, что происходит. А потом мы начинаем лететь вниз и приземляемся на кукурузное поле», — рассказала Алиса, ее слова передает «360».

Она добавила, что после приземления экипаж посоветовал всем пассажирам бежать от самолета как можно дальше. Женщина призналась, что у нее даже слетел ботинок, который она не стала поднимать.

На борту самолета находилось 226 пассажиров. По предварительной информации, в двигатель попали птицы. По данным Минздрава России, в Раменскую ЦРБ поступили 22 человека, в том числе дети.

Они получили легкие травмы, им оказали помощь амбулаторно. В больнице пока остается 69-летняя пасажирка, ее состояние удовлетворительное.

Для многих пассажиров инцидент с самолетом стал настоящим шоком. Им предложили вылететь в Симферополь в тот же день или получить компенсацию. В аэропорту «Жуковский» пока составляют списки тех, кто полетит из «Домодедово».