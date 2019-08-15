ЦОДД предупредил москвичей об ограничениях движения из-за фестиваля фейерверков

Москва, 15 августа. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщил об ограничениях на нескольких улицах в связи с проведением фестиваля фейерверков «Ростех».

17 и 18 августа с 12.00 до полуночи перекроют участки на Борисовской улице, Хордовом проезде, проезд под Москворецким путепроводом, участки на Братеевском и Наташинском проездах.

ЦОДД предупредил о заужении проезжей части на Братеевском мосту с 20.00. Между станциями метро «Каширская» и «Домодедовская» заработает выделенная полоса, пишет «Вечерняя Москва».

Ведомство попросило автомобилистов учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут на выходные.

Ранее сообщалось, что для гостей столичного фестиваля выступят Дима Билан, Юлианна Караулова, Елка и Валерий Сюткин. Красночное шоу для москвичей подготовили команды пиротехников из Испании, Италии, Канады и других стран мира.