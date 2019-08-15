Площадь новых павильонов «Дом-2» увеличат на 60%

Москва, 15 августа. Площадь павильонов телешоу «Дом-2» в ТиНАО увеличат на 60 процентов, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Участники программы разместятся на площади 4 тысячи квадратных метров. Строительство завершат в 2019 году, сейчас на участке прокладывают инженерные коммуникации.

Прежняя съемочная площадка занимала всего 2,5 тысячи квадратных метров. На новой локации появятся просторные здания в три этажа. Переезд планируется до конца года, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что прежнюю площадку изъяли в связи со строительством дороги Марьино — Саларьево. Дорога улучшит транспортную доступность региона.

Реалити-шоу выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время в нем приняли участие сотни молодых людей, которые пытались построить отношения.

«Дом-2» помог стать известными певцу Олегу Майами, телеведущей Ольге Бузовой, шоумену Рустаму Солнцеву и многим другим.