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Москвичи стали чаще покупать жилье по ипотеке

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Москвичи стали чаще покупать жилье по ипотеке

Москва, 15 августа. За семь месяцев 2019 года количество ипотечных сделок в Москве увеличилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает столичное управление Росреестра, с января по июль оформлено 50 387 ипотечных договоров. В 2018 году за этот период заключили 46 562 договоров.

В июле рост числа договоров по ипотеке составил 19%, пишет РИА Новости. По словам главы столичного управления Росреестра Игоря Майданова, рынок ипотечного кредитования оживает.

Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Новое жилье можно приобрести по ставке 7,6% вторичное чуть дороже — 9,1%.

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