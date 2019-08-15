Пассажир аварийного рейса А321 признался, что испытал шок

Москва, 15 августа. Пассажирам аварийного рейса А321 предложили денежную компенсацию или вылет в Симферополь из аэропорта «Домодедово».

Один из пассажиров признался, что после жесткой посадки не каждый решится снова сесть в самолет. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту «Жуковский».

Им предложили вылететь в столицу Крыма рейсом в 15.00. Размер компенсации пока не сообщали. Пассажир добавил, что его ждут близкие в Симферополе, и ему следовало бы полететь сегодня.

«Но, конечно, после такой шоковой ситуации второй раз лететь не особо хочется», — отметил пассажир, его слова передает «360».

Сотрудники аэропорта составляют списки пассажиров, кто все-таки полетит в Крым. Людям выдают горячее питание и обеды, обстановка шумная.

Напомним, что утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку прямо в поле в Московской области. По предварительной информации, отказа двигатель из-за попадания в него птиц.

Госпитализировали 23 человек, состояние одного человека оценивается как средней тяжести. Остальные получили лешкие ушибы. Власти Раменского района пообещали оказать содействие пассажирам рейса А321.