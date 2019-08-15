ВДНХ пригласила москвичей на романтичные выходные

Москва, 15 августа. Выходные на ВДНХ будут романтичными, на выставке пройдет несколько фестивалей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

17 августа на ВДНХ продолжится фестиваль «Ритм моего города», посвященный спорту. Для москвичей проведут спортивные соревнования и мастер-классы по паркуру и воркауту.

Хедлайнерами станут Dino MC 47, группы «Кирпичи» и «Грот», Slame, Ternovoy. В Северном сквере можно посетить фестиваль «Сады и люди на ВДНХ». Вечером здесь зажигается праздничная подсветка.

18 августа горожан ждут в павильоне «Книги». В уютной атмосфере за чашкой чая можно обменяться книгами и поговорить о современной литературе.

Ранее сообщалось, что в выходные горожан ждут в Парке Горького, который отмечает 91-летие.