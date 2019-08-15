Власти Подмосковья помогут пассажирам севшего на брюхо А321

Москва, 15 августа. Врио главы Раменского района Николай Воробьев сообщил, что власти помогают пассажирам авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жесткую посадку в Подмосковье.

Пассажиров отвезли в аэропорт, решается вопрос с багажом, рассказал Воробьев. Для служб, работающих на месте происшествия, подвезли воду и все необходимое.

Глава Раменского района пообещал, что окажет необходимое содействие экстренным службам.

«Конечно, будем помогать. Слава богу, что нет жертв. Это самое главное. Все остальное — чисто техническое», — сказал Воробьев, его слова передает «360».

Напомним, что самолет вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в поле Раменского района из-за отказа двигателей.

По предварительной информации, в двигатель попали птицы. В местную больницу госпитализировали 23 человека, в том числе девять детей. Только один человек находится в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие травмы.

На борту самолета, выполнявшего рейс А321, находились 220 человек. Один из пассажиров назвал работу пилота гениальной, по его мнению, командир корабля посадил самолет на брюхо в таких сложных условиях.