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Власти Москвы увеличат скорость движения на участке Дмитровского шоссе

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Власти Москвы увеличат скорость движения на участке Дмитровского шоссе

Москва, 15 августа. Скорость движения на Дмитровском шоссе изменится с 1 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

От деревни Грибки разрешат ехать со скоростью 80 километров в час. Протяженность этого скоростного участка составит 10 км. Изменения касаются основной части шоссе, здесь появятся камеры для фиксации скорости.

Как сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, нововведение позволит автомобилистам сэкономить время. В то же время это не скажется на безопасности участников дорожного движения, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ввод БКЛ в эксплуатацию позволит на 15% разгрузить центральные станции столичного метро.

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