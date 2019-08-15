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Москвичей предупредили о теплой и дождливой погоде 15 августа

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Москвичей предупредили о теплой и дождливой погоде 15 августа

Москва, 15 августа. Столичный регион будет находиться в тылу циклона, ожидается переменная облачность и небольшие осадки.

15 августа температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Синоптики не исключают усиление ветра. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 744 мм ртутного столба, пишет «Вечерняя Москва».

Предстоящие выходные будут дождливыми, температура воздуха ожидается в пределах 19-23 градусов тепла.

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