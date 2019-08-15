Собянин пригласил москвичей на бесплатные спортивные площадки

Москва, 15 августа. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях об открытии спортплощадок в 28 парках города.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, горожане могут сыграть в футбол в парке «Борисовские пруды». Там же оборудованы зоны для игры в баскетбол и волейбол.

Пляжный футбол доступен в парках «Левобережный», «Фили», «Терлецкая дубрава», пишет издание «Вечерняя Москва». Собянин отметил, что этот вид спорта и семейного досуга очень популярен среди москвичей.

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник включил благоустройство территории музеев в программу «Мой район». Теперь все работы будут синхронизированы.