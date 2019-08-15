Дима Билан выступит на международном фестивале фейерверком в Москве

Москва, 15 августа. В российской столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Организаторы праздника пригласили команды из Канады, Франции, Италии, Испании и других стран мира. Темой фестиваля стал театр, церемония начнется 17 августа в Братеевском парке.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть красочное шоу, необычные фигуры с флагами разных стран. Фейерверки будут снимать с высоты и транслировать на больших экранах, пишет издание «Вечерняя Москва».

На фестивале выступят известные музыканты, среди которых Елка и группа «Браво», Дима Билан и Юлианна Караулова. На предстоящих выходных в Парке Горького запланированы праздничные мероприятия к 91-летию парка.