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Фура и легковой автомобиль столнулись на Ленинградском шоссе в районе Зеленограда

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Фура и легковой автомобиль столнулись на Ленинградском шоссе в районе ЗеленоградаМосква, 15 августа. Серьезная авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла на Ленинградском шоссе в районе Зеленограда. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

После столкновения легковая машина превратилась в груду металла, поэтому свидетели не смогли определить марку машины. По словам одного из очевидцев, водитель легковушки погиб. Сейчас движение на этом участке шоссе затруднено, работают спецслужбы.

Ранее сообщалось об аварии с участием фуры и нескольких автомобилей, которая произошла в Подмосковье. У грузовика взорвалось колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу и протаранил несколько машин.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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