Наркоторговцы напали на полицейского в Москве

Москва, 15 августа. Лейтенант полиции получил ножевое ранение в ходе задержания «закладчиков» в Москве.

Инцидент произошел на Левобережной улице российской столицы около 3.30 по московскому времени в ходе проверки документов сотрудниками ОМВД по району Ховрино.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники патрульно-постовой службы увидели в лесу двух подозрительных мужчин, которые что-то делали, подсвечивая себе фонариками. Как выяснилось, они пытались сделать закладки с наркотиками.

Полицейские попытались задержать наркоторговцев, но те оказали сопротивление и ранили одного из сотрудников ППС. Лейтенант госпитализирован с ножевым ранением. Подозреваемые в совершении преступления задержаны, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что американском городе Филадельфия в ходе задержания двух наркоторговцев огнестрельные ранения получили пять сотрудников полиции, состояние двоих из них оценивается как критическое.