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Москвич забыл, где припарковал авто со своей дочерью

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Москвич забыл, где припарковал авто со своей дочерью

Москва, 14 августа. Житель Москвы оставил машину на парковке с ребенком внутри. Забыв, где припарковано авто, мужчина заявил в полицию об угоне.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в полицию поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, «внутри которого находится несовершеннолетняя девочка».

Полицейские прибыли на место, однако при разговоре с отцом выяснилось, что машину никто не угонял, он попросту забыл, где припарковал автомобиль вместе со своей дочерью.

Как уточняет РЕН ТВ, полицейские обнаружили семилетнюю девочку. Она самостоятельно выбралась из машины и осталась ждать отца рядом с ней. 

По информации телеканала, появившаяся информация о том, что авто могли эвакуировать вместе с ребенком, не соответствует действительности. Машина все это время стояла в соседнем дворе.

В минувший вторник о похожем случае сообщал RT. В Красноярске полиция организовала проверку в связи с инцидентом, в ходе которого, как утверждают очевидцы, мать оставила ребенка одного на полчаса в автомобиле. 

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Источник: РИА Новости
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