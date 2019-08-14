Самый длинный маршрут столичного метро начнет работать в 2021 году

Москва, 14 августа. Самый длинный маршрут московского метро начнет свою работу уже в 2021 году. Сообщается, что он объединит участки Большого кольца, Солнцевской и Некрасовской линии.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что самый длинный маршрут метро планируют запустить в 2021 году. Как передает «Интерфакс», темпы строительства Большой кольцевой линия позволяют определить год открытия участка.

Известно, что проложенный маршрут БКЛ будет проходить по прямой от центра столицы до Новой Москвы. Общая протяженность линии составит почти 70 километров и будет состоять из 31-й станции. Маршрут будет проходить от станции «Рассказовка» через станцию «Деловой центр» и северную часть Большого кольца до станции Нижегородская и далее до «Некрасовки».

Отметим, что строительство станций «Авиамоторная» и «Лефортово» на самой длинной линии метро завершится до конца этого года.