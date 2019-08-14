Сябитова проанализировала статистику свадеб и разводов в России за 2019 год

Москва, 14 августа. Главная сваха России Роза Сябитова оценила количество заключенных браков и разводов в этом году. Телеведущая считает, что причиной уменьшения количества браков стала нехватка денег на грандиозное торжество.

В период с января по июль этого года было заключено более 300 тысяч браков. Это число на 12% меньше прошлогодних показателей за тот же временной отрезок. Однако разводятся в России почти в пять раз меньше, чем заключают союзы. За этот год более 60 тысяч пар приняли решение официально развестись, однако это цифра на 21% ниже, чем в прошлом году.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала Nation News, что сокращение числа браков связано с нежеланием молодых людей тратить огромные деньги на торжество.

«Люди стали понимать, что нет смысла делать дорогие свадьбы и уходить в долги. Кстати, это потом и становится главной причиной развода. Все девушки, которые хотели шикануть и показать дорогое платье, взялись за ум, мотивация ушла», – считает Сябитова.

Кроме того, главная сваха России утверждает, что люди стали понимать серьезность создания семьи, которая становится, по ее словам, экономическим проектом длиною в жизнь.