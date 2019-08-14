Автомобиль Volkswagen Polo признан самым популярным в Москве

Москва, 14 августа. Самым популярным автомобилем в столице признан Volkswagen Polo. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», продажи этого седана возросли на 10% в июле этого года по сравнению с прошлогодними результатами.

За прошедший месяц было продано 1384 автомобиля Volkswagen Polo в Москве, что превышает показатели прошлого года за такой же период на 10%. Второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в столице заняла корейская машина Kia Rio, которая была куплена 942 раза, что превышает прошлогодний результат на 19%. А на третьем месте расположился лифтбек Skoda Rapid, которую продали 759 раз в июле этого года.

Кроме того, в рейтинг вошли KIA Optima с показателем 665 проданных автомобиля и кроссовер Hyundai Creta, купленный 663 раза. Также в топ-10 лидеров столичного авторынка вошли Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Toyota Camry и Nissan Qashqai.