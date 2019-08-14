Диетолог рассказал, что снижение потребления мяса может быть безопасно для здоровья

Москва, 14 августа. Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что сокращение употребляемого мяса оказывает полезное влияние на организм. Однако она отметила, что все зависит от индивидуальных особенностей человека.

За последний год россияне стали покупать на 4% меньше мясных продуктов. Причем это коснулось всех категорий товаров из мяса: от птицы до сосисок. Вместе с тем, аналитики отметили рост заработка с продаж мясного ассортимента, которое связано с увеличением стоимости на 1,5%.

Основатель одной из московских клиник, врач-диетолог Лидия Ионова рассказала «НСН», что умеренное употребление мяса для россиян может пойти на пользу. Снижение количества мясных товаров в рационе безопасно для организма, если ранее человек ел мясо в избытке. Однако людям, которые питаются сбалансированно, снижение количества мяса в рационе увеличит риск белковой недостаточности.

Диетолог также заявляет, что полный отказ от мяса может привести к дефициту витамина B12 и вызвать анемию. Также Ионова считает, что продукты животного происхождения можно отчасти заменить растительным белком, который содержится в бобовых и крупах.