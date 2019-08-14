Подпись Фриске на договоре с «Русфондом» оказалась поддельной

Москва, 14 августа. Адвокат Жанны Фриске заявил, что подпись на заключенном с «Русфондом» договоре была поставлена не певицей. Сообщается, что в паспорте певицы подпись выглядит совершенно по-другому.

Адвокат семьи Фриске Юрий Нечаев считает, что договор с «Русфондом» был подписан другим человеком. В его расположении имеются результаты независимой экспертизы, которые подтверждают данный факт. Подпись в договоре значительно отличается от подписи в паспорте Жанны Фриске. Копия удостоверяющего личность документа прикреплена к имеющимся материалам дела.

Нечаев утверждает, что судом были нарушены процессуальные нормы, так как уголовное дело, касающееся подделанной подписи певицы, заведено не было. Юрист пытался оспорить подлинность договора, но судья не принял доводов Нечаева.

Отметим, что 2 августа семья Жанны Фриске полностью вернула задолженность «Русфонду», которая составляла более 21 миллиона рублей. Ранее родственники отказались подтверждать, что собранная благотворительными организациями сумма была потрачена на лечение певицы, поэтому были вынуждены выплатить долг фонду.