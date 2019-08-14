Ревнивый мужчина изрезал влюбленную пару в подмосковной гостинице

Москва, 14 августа. Мужчина проник в гостиничный номер к уединившимся влюбленным и набросился на них с ножом. Сообщается, что пострадавшая девушка узнала в ревнивце своего знакомого.

В подмосковном Одинцово 37-летний Георгий и 46-летняя Залина решили побыть наедине и сняли номер в хостеле «ТАСОС». Однако спустя несколько часов к ним в окно забрался неизвестный мужчина и напал на любовников с ножом. Он нанес множество беспорядочный ударов по телам пары и скрылся.

Как сообщали в здравоохранении «Комсомольской правде», возлюбленных доставили в больницу с многочисленными колото-резанными ранами. У Георгия обнаружили раны на шее и на спине, в районе грудной клетки. У Залины диагностировались ножевые порезы на животе, в подмышечной области и в районе печени. Пострадавших срочно прооперировали и отправили в хирургическое отделение.

При изучении камер наблюдения в отеле Залина узнала в нападавшем своего знакомого, проживающего на Рублевским шоссе. Полиция уже задержала преступника и отправила его в изолятор временного содержания. Ему грозит тюремное заключение.